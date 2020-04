Berlusconi: «Ripresa Serie A? Riaprire campionato non è una soluzione» (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’opinione di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, sulla possibile Ripresa della Serie A. Le parole del Cavaliere Nel corso dell’intervento in collegamento con Porta a Porta, l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha espresso il proprio scetticismo riguardo la Ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. «Sono un uomo di sport e quindi non sarò io a sottovalutare il valore del calcio, però adesso mi sento di dire che calcio non è un’urgenza. Non credo che Riaprire il campionato sia una soluzione, giocare a porte chiuse è triste e comunque c’è il contatto fisico dei giocatori. Quindi meglio riparlarne dopo l’estate». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’opinione di Silvio, ex presidente del Milan, sulla possibiledellaA. Le parole del Cavaliere Nel corso dell’intervento in collegamento con Porta a Porta, l’ex presidente del Milan, Silvio, ha espresso il proprio scetticismo riguardo ladeldiA. Ecco le sue dichiarazioni. «Sono un uomo di sport e quindi non sarò io a sottovalutare il valore del calcio, però adesso mi sento di dire che calcio non è un’urgenza. Non credo cheilsia una, giocare a porte chiuse è triste e comunque c’è il contatto fisico dei giocatori. Quindi meglio riparlarne dopo l’estate». Leggi su Calcionews24.com

Nel corso dell'intervento in collegamento con Porta a Porta, l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha espresso il proprio scetticismo riguardo la ripresa del campionato di Serie A.

