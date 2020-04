Benvenuta Joy | la seconda figlia di Clio Makeup

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Clio Makeup è diventata mamma bis. La beauty blogger più famosa d’Italia, 36 anni, ha dato il benvenuto alla sua seconda femmina. Si chiama «Joy», ha scritto via Instagram in cui si mostra con la mascherina e gli occhi pieni di gioia mentre stringe tra le braccia la piccolina.

_michi_sandrina : Ma quanto è bella Joy?! Io già innamorata ?? Benvenuta piccola stellina ?? @ClioMakeUp - magicalsunset : è nata la seconda figlia di clio... BENVENUTA JOY?????? - sogniappesi____ : In un momento difficile come questo una nuova vita è sicuramente il regalo più bello. Benvenuta al mondo, piccola… - Andtrustme : Evviva È nata la sorellinaaa!!!?????? Benvenuta Joy! Congratulazioni a @ClioMakeUp Claudio e alla piccola Grace ??… - GretaSmara : Clio è diventata mamma ?? Benvenuta al mondo piccola Joy -

