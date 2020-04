Benevento | nigeriano armato di ascia e martello scatena il terrore nel Cas

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Gabriele Laganà Il, ospite del centro d'accoglienza straordinario di San Giorgio del Sannio, pretendeva che gli altri immigrati gli consegnassero 50 euro ciascuno Se ieri si è evitata una tragedia all’interno del centro d'accoglienza straordinario di San Giorgio del Sannio, comune in provincia di, lo si deve solo al pronto intervento dei carabinieri della locale compagnia. I militari, infatti, sono riusciti a fermare in tempo undi 28 anni che,di, ha prima danneggiato le suppellettili di una stanza e poi ha cercato di estorcere denaro ad altri ospiti della struttura. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, l’extracomunitario aveva preso di mira alcune persone che, come lui, erano ospiti del centro d'accoglienza straordinario. Il violento pretendeva che gli altri immigrati gli ...