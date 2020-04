Benessere come stile di vita, per prendersi cura di corpo e spirito [FOTOGALLERY] (Di mercoledì 22 aprile 2020) Mantenersi in forma, stare bene – soprattutto con se stessi -, mantenere la linea e il Benessere giusti per una vita sana e all’insegna dell’equilibrio psico-fisico. Sembrano obiettivi irraggiungibili, ma a volte basta davvero poco per riuscirci. Esercizio fisico, anche minimo, alimentazione corretta, regole di vita incentrate sul mantenimento di un buono stato di salute. Il Benessere, in particolare oggi con i ritmi della vita moderna, deve essere al centro della nostra quotidianità, perché il corpo è il ‘mezzo di trasporto’ per il nostro spirito, e dobbiamo mantenerlo bene fino in fondo.L'articolo Benessere come stile di vita, per prendersi cura di corpo e spirito FOTOGALLERY Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Capelli castani - cura e benessere : ecco come averli sempre luminosi

Come mantenere benessere e vitalità in 4 step

Emergenza Covid-19, imprese e sindacati UE: 'Riaprire rapidamente i cantieri edili'

Ma non solo. È stata, altresì, sottolineata la necessità di fornire a tutti i lavoratori (anche distaccati o migranti): informazioni chiare in materia di sicurezza e salute, istruzione, orientamento e ...

Psicologia Live / Emergenza Covid: come affrontare le conseguenze psicologiche

La situazione di emergenza dovuta alla pandemia, mette a dura prova la salute psicologica, soprattutto perché la sospensione dalla normalità non è facilmente metabolizzabile da tutti, ognuno reagisce ...

