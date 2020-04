“Bellissimo!” Giovanni Masiero | dal GF al mondo della moda | le foto stendono le fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Si sono conosciuti dentro le mura e davanti alle telecamere del Grande Fratello 13. Partito come un fuoco di paglia, l’amore trae Chicca Rocco è poi divampato diventando un vero e proprio incendio. Dalla loro unione è nata una bambina: Ginevra e la possibilità di allargare ancora di più la famiglia è tutt’altro che lontana. Il matrimonio è stato celebrato a Verona e tra gli invitati c’è stata anche Margherita Zanatta, anche lei ex concorrente del Grande Fratello. “In quel momento con lui al mio fianco ho sognato di avere un figlio”, aveva detto Chicca in un’intervista. “Per come sono fatto mi sembrava un po’ prematuro. Poi mi sono innamorato dell’energia epassione che Francesca mette in tutte le cose. E vado matto per i bambini”, aveva spiegato...