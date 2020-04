“Bella come mamma e papà!”. Pioggia di like per la figlia della coppia vip: la foto di Francesca spopola (Di mercoledì 22 aprile 2020) Qualche settimana Wanda Nara è tornata in Italia, nella villa sul lago di Como. Insieme a lei i figli avuti dall’ex marito Maxi Lopez, Valentino, Costantino e Benedetto, l’attuale marito Mauro Icardi e le loro figlie, Francesca e Isabella. La famiglia sta vivendo la quarantena nella loro villa sul lago di Como e proprio per questo motivo l’ex Maxi Lopez era intervenuto con una nota per criticare la scelta della showgirl di partire da Parigi in piena pandemia e arrivare in Italia. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza”, si leggeva nella Instagram story di Maxi Lopez, che ... Leggi su caffeinamagazine “Bella come mamma”. Laura Torrisi - la quarantena è con la figlia Martina

Coronavirus - da Kobane all’Australia : il popolo curdo si affaccia dal balcone come gesto di solidarietà all’Italia e intona “Bella Ciao”

Festa della donna 2020 : le frasi d'auguri/ “Bella come Afrodite - saggia come Atena.." (Di mercoledì 22 aprile 2020) Qualche settimana Wanda Nara è tornata in Italia, nella villa sul lago di Como. Insieme a lei i figli avuti dall’ex marito Maxi Lopez, Valentino, Costantino e Benedetto, l’attuale marito Mauro Icardi e le loro figlie, Francesca e Isabella. La famiglia sta vivendo la quarantena nella loro villa sul lago di Como e proprio per questo motivo l’ex Maxi Lopez era intervenuto con una nota per criticare la sceltashowgirl di partire da Parigi in piena pandemia e arrivare in Italia. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza”, si leggeva nella Instagram story di Maxi Lopez, che ...

juventusfc : Idea ?? per una dichiarazione d'amore ?? Sei bella/bello come una giocata di #Zidane... ?? - Cucina_Italiana : Ecco un'altra bella storia da leggere, cari amici: la #pizza al metro, la specialità di #VicoEquense lunga 180 cent… - UffiziGalleries : L’Anfiteatro fu costruito “di sola verzura” per Eleonora e Cosimo I #deMedici nel 1550. Nel 1630 Ferdinando II real… - pouthan : è letteralmente la più bella del mondo ma siete degli infami proprio ma come vi permettete - mandvzukic : RT @saturnail: sei bella come la cagata post pranzo della domenica fra -

Ultime Notizie dalla rete : “Bella come Non ci ferma niente! AFNews