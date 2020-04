Belen sfottuta da Giulia De Lellis | è guerra aperta?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 22 aprile 2020)Desu Tik Tok gira un video in cui sembra proprio imitareRodriguez: tra le due si riaccenderà quindi lache si era venuta a creare da tempo, sia per alcuni tutorial che per un progetto di lavoro La fidanzata di Andrea Damante continua a tenere vive le cronache glam in questo periodo di quarantena. E lo fa stuzzicando la sua ex rivaleArticolo completo:daDe: è? dal blog SoloDonna