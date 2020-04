Beautiful Anticipazioni puntata 22 aprile 2020 | come reagirà Steffy?

zazoomnews : Beautiful: SALLY e FLO scontro “mortale”? Le anticipazioni americane - #Beautiful: #SALLY #scontro - zazoomnews : Beautiful: SALLY e FLO scontro “mortale”? Le anticipazioni americane - #Beautiful: #SALLY #scontro - antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio. Bill chiede a Katie di sposarlo, ma la donna rifiuta la sua pro… - zazoomnews : Beautiful Anticipazioni 22 aprile 2020: Ecco la verità che Steffy non deve scoprire! - #Beautiful #Anticipazioni… - infoitcultura : Beautiful, Il Segreto, Una Vita: anticipazioni 23 aprile 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Anticipazioni

Hope e Liam non vogliono turbare Steffy con la notizia di Flo e decidono di non dirle per il momento nulla. Dello stesso avviso anche Eric e Ridge, decisi a proteggerla.Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 22 aprile, dopo la scoperta che Flo è una Logan, le due famiglie decidono di tacere per il momento questa nuova informazione a Steffy. Sono soprattutto ...