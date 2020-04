Bargiggia | critiche feroci alla polizia che reagisce | FOTO

Paolo_Bargiggia : Esattamente. Ma loro fanno finta di nulla e non vogliono critiche Al servizio del cittadino??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia critiche

In questo caso non siamo di fronte ad una critica quanto semmai ad un vero e proprio attacco, per altro ignobile”. Un atto grave da parte dei sindacati di polizia, specialmente alla luce dell’utilizzo ...Questa non è critica – ragiona il sindacalista -, è solo gettare fango su un intero Corpo. E’ mancanza di rispetto assoluta“. Valter Mazzetti, segretario generale Fsp dice a Bargiggia: “Si registrano, ...