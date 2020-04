Barbara D’Urso, la sorella contro Yari Carrisi: “Non c’è giustificazione” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Barbara D’Urso, la sorella Daniela contro le offese di Yari Carrisi: “Non c’è giustificazione” Senza una motivazione valida sono apparse delle Instagram Stories di Yari Carrisi che ha augurato la morte a Barbara D’Urso. il figlio di Al Bano e Romina Power ha scritto: “La D’Urso deve morire”. Dopo qualche ora ha rettificato quanto dichiarato sul conto della conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso, sostenendo che non era sua intenzione augurarle la morte, ma si è trattato di un tentativo di dissenso nei confronti della tipologia di programmi da lei condotti. Barbara D’Urso non si è espressa direttamente, ma l’ha fatto condividendo un post in cui la sorella l’ha difesa. Daniela è tornata a difendere Barbara scagliandosi contro il figlio di Al Bano e Romina ... Leggi su lanostratv Barbara D’Urso ritrova il sorriso grazie a un regalo sotto il suo camerino

“Adesso basta!”. Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso esplode in diretta : ce l’ha con lui

Pomeriggio Cinque : Barbara D’Urso massacra il finto infermiere (Di mercoledì 22 aprile 2020)D’Urso, laDanielale offese di: “Non c’è giustificazione” Senza una motivazione valida sono apparse delle Instagram Stories diche ha augurato la morte aD’Urso. il figlio di Al Bano e Romina Power ha scritto: “La D’Urso deve morire”. Dopo qualche ora ha rettificato quanto dichiarato sul conto della conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso, sostenendo che non era sua intenzione augurarle la morte, ma si è trattato di un tentativo di dissenso nei confronti della tipologia di programmi da lei condotti.D’Urso non si è espressa direttamente, ma l’ha fatto condividendo un post in cui lal’ha difesa. Daniela è tornata a difenderescagliandosiil figlio di Al Bano e Romina ...

trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - iroshishiba1972 : @mariogiordano5 Anche perché se non hai cariatidi arterosclerotiche scappate da un ospizio come Feltri, con cui puo… - GiuliaCiarapix : Mia madre mi ha rivisto in TV mentre parlavo di Giorgio Bassani e mi ha detto: «Guarda, da come ti muovi sembri Bar… - infoitcultura : Barbara D'Urso commossa per il triste annuncio dell'ospite: 'Mio fratello è morto' -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Caro Morgan, cresci! Da anni ripeti sempre la stessa lagna Pangea.news