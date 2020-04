Barbara D’Urso finito Pomeriggio Cinque rivela | “Ecco cosa succede dopo la diretta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Live non è la D’Urso la domenica sera etutti i giorni della settimana escluso il sabato.D’Urso continua ad andare in onda 6 giorni su 7 anche durante l’emergenza sanitaria e infatti ha praticamente convertito quasi l’intera programmazione con aggiornamenti, informazioni e interviste in collegamento con esperti. Allo stesso tempo la conduttrice è sempre più presente su Instagram, dove ai suoi 2 milioni e 600mila follower dispensa di continuo consigli. Da come indossare e sfilare guanti e mascherina a come preparare i suoi piatti forte. Ma nelle ultime ore ha voluto far vedere al suo amato pubblico anchela diretta di. Lo ha fatto con 4 brevi video in cui si riprende mentre vaga per i corridoi deserti di Mediaset. Una specie di tour guidato. (Continuala foto) “Stasera ...