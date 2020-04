++Bar | ristoranti | pizzerie | gelaterie | pasticcerie | solo consegne a domicilio++

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La numero numero 37 del 22 aprile è l’ordinanza regionale che inverte la tendenza del rigore, iniziando a ridare vita alle attività chiuse un mese prima. E non sono poche: pub, bar, gastronomie,e negozi di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri. L’ordinanza supera i divieti ed è molto dettagliata nel fissare tempi e modalità (stringenti) di espletamento delle attività. Si legge: “Sulla base dei dati dell’Unità di Crisi regionale risultano in corso già da alcune settimane su tutto il territorio della regione graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica in atto. Alla data odierna risulta consentita una graduale attenuazione di talune misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate, ferma la ...