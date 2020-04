Baby Driver – Il genio della fuga stasera | giovedì 23 aprile | su Rai 3 | musica e velocità

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 22 aprile 2020)– Ilil filmgiovedì 23su Rai 3, trama e trailer Botta di adrenalina per il pubblico di Rai 3 giovedì 23alle 21:20 con il film d’azione– Il. Tra commedia e action, il film di Edgar Wright ha una ricca colonna sonora che coinvolge il pubblico. Il film ha ottenuto tre candidature agli Oscar, 1 a Golden Globe, ha incassato in Italia 1,8 milioni di euro, 226 milioni di dollari in tutto il mondo e 107 nei soli Stati Uniti nel 2017.la trama del filmsu Rai 3/Miles è un ragazzo che soffre di acufene e con lasempre nelle orecchie, guida in modo spericolato e senza limiti. Lavora per Doc, un boss che pianifica rapine ma pensando di aver ripagato il debito che aveva con lui, decide di cambiare vita finchè non sarà costretto a ...