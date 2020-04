Maicuntent1986 : @JimDebaser @NandoPiscopo1 L Europa, poi non so, più e El che cl, dobbiamo davvero cambiare troppo e non so se ci s… - MattPetcoke : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma @sscnapoli noi saremmo i primi ad essere penalizzati in caso di congelamento della c… - Sca_glia : @capitanoGenoatw Partendo dal presupposto che secondo me l’Inter non lo vincerebbe in ogni caso, mi andrebbe anche… - noianononhodet1 : @mike_fusco questa notizia, spiega perché non può riprendere il campionato..non ti puoi fidare Anche un club seriss… - capenottero : RT @posthorn21: 4) la sottovalutazione del pericolo (#abbracciauncinese #milanononsiferma #bergamononsiferma etc) unita ad amenità come la… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta caso Gazzetta: “Stop calcio al Nord? La decisione di Inter, Milan e Atalanta! Il caso Brescia è esploso” Calciomercato.com NON E' FINITA

L'incubo Covid-19 per Marco Sportiello non è ancora finito. Il portiere dell'Atalanta, che annunciò di aver contratto il virus lo scorso 24 marzo, al terzo tampone è risultato nuovamente positivo. Il ...

Atalanta, il caso Sportiello: ancora positivo al covid-19 dopo il terzo tampone

Antonio Sportiello è ancora positivo al covid-19. Il portiere dell’Atalanta s’è sottoposto al terzo controllo per verificare le proprie condizioni di salute e l’evoluzione del contagio dopo aver ...

