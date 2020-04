Atalanta, Gomez: «Facciamo bene nonostante le cessioni» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gomez ha elevato le caratteristiche della squadra allenata da Gasperini Il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez ha partecipato alla diretta Instagram di Christian Vieri. Inevitabile parlare della stagione finora disputata dalla squadra allenata da Gian Piero Gasperini. «De Roon, Freuler e Pasalic hanno tre polmoni. Per una provinciale come noi avere un attacco simile fa tanto, poi c’è Muriel che ha fatto anche quattordici gol. Ogni anno la società ha venduto giocatori importanti come Cristante, Spinazzola, Kessié, Gagliardini. La squadra però fa bene nonostante le cessioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Atalanta - Gomez : "Sarà complicato ripartire con 30° - non siamo abituati"

Atalanta - Gomez : «Sarà difficile allenarsi con 30 gradi»

Atalanta - Gomez e i dubbi sulla ripresa del campionato : “Giocare a 30 grandi? Complicato” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il fantasista dell’Alejandroha elevato le caratteristiche della squadra allenata da Gasperini Il capitano dell’Alejandroha partecipato alla diretta Instagram di Christian Vieri. Inevitabile parlare della stagione finora disputata dalla squadra allenata da Gian Piero Gasperini. «De Roon, Freuler e Pasalic hanno tre polmoni. Per una provinciale come noi avere un attacco simile fa tanto, poi c’è Muriel che ha fatto anche quattordici gol. Ogni anno la società ha venduto giocatori importanti come Cristante, Spinazzola, Kessié, Gagliardini. La squadra però fale». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Atalanta, Gomez: 'Facciamo sempre bene nonostante le cessioni': Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta,...… - somethingleft : Grazie all'accesso ai dati di @fbref ho cercato qualche dato sul coinvolgimento dei giocatori e la capacità di far… - Angolo_Atalanta : ??#Gomez e #LuisAlberto da sogno, flop #Bernardeschi. I centrocampisti migliori e peggiori della #SerieA per media v… - sportli26181512 : L’ex Evair: “Dea, vederti dà gioia: il Papu come Caniggia”: L’ex Evair: “Dea, vederti dà gioia: il Papu come Canigg… - Dalla_SerieA : L'Atalanta vola con l'indispensabile 'Papu' Gomez - -