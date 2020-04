Ascolti tv, dati auditel martedì 21 aprile. Sfida tra Karol – Un Uomo Diventato Papa e Stasera Laura (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come sono andati gli Ascolti TV di ieri, martedì 21 aprile? Sfida avvincente tra “Karol – Un Uomo Diventato Papa” su Canale 5 e “Stasera Laura – Ho Creduto in Un Sogno” su RAI 1. Ha vinto la replica del concerto – evento di Laura Pausini: ecco “come” e gli altri dati auditel della serata. Stasera Laura – Ho Creduto in Un Sogno – RAI 1 Il talento e la simpatia di Laura Pausini hanno incollato davanti al video 3.447.000 spettatori pari al 13.3% di share. Earth – Un Giorno Straordinario – RAI 2 Questo film – documentario in cui sono presenti Robert Redford e Diego Abatantuono ha catturato l’attenzione di 1.162.000 spettatori pari al 4.1% di share. #Cartabianca – RAI 3 Il programma condotto da Bianca Berlinguer ha interessato 1.341.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Fuori dal Coro ... Leggi su pianetadonne.blog Ascolti tv - dati Auditel martedì 21 aprile : il concerto di Laura Pausini vince con 3.4 milioni

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 20 aprile : Il commissario Montalbano sfiora 6 milioni - 3.4 per Animali fantastici

Ascolti tv - dati auditel lunedì 20 aprile. Sfida tra Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald e Il Commissario Montalbano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come sono angliTV di ieri, martedì 21avvincente tra “– Un” su Canale 5 e “Stasera Laura – Ho Creduto in Un Sogno” su RAI 1. Ha vinto la replica del concerto – evento di Laura Pausini: ecco “come” e gli altridella serata. Stasera Laura – Ho Creduto in Un Sogno – RAI 1 Il talento e la simpatia di Laura Pausini hanno incollato davanti al video 3.447.000 spettatori pari al 13.3% di share. Earth – Un Giorno Straordinario – RAI 2 Questo film – documentario in cui sono presenti Robert Redford e Diego Abatantuono ha catturato l’attenzione di 1.162.000 spettatori pari al 4.1% di share. #Cartabianca – RAI 3 Il programma condotto da Bianca Berlinguer ha interessato 1.341.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Fuori dal Coro ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: Sono disponibili i dati degli abbonati a #Netflix al 31 marzo 2020. Sono 182,9 in tutto il mondo, con una crescita più al… - dituttounpop : Sono disponibili i dati degli abbonati a #Netflix al 31 marzo 2020. Sono 182,9 in tutto il mondo, con una crescita… - angel69999 : @MasterAb88 @alessio_gaudino Lascia perdere per una volta gli ascolti. Non ridicolizzare pure tu la gravità di ciò… - pubblicodelirio : RT @socialradiolab: “Le radio italiane sui social tra sperimentazione e qualche impasse” ???? I dati #SocialRadioLab e @TalkwalkerIT in un ar… - italiaserait : Ascolti TV martedì 21 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Stasera Laura, Earth, Cartabianca contro Karol, Le Ie… -