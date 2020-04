sscalcionapoli1 : Calemme: “Milik non ha avuto nessun contatto con la Juve ma tratta con il Napoli per il rinnovo, Callejon pronto a… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - AS, Calemme: 'Milik non ha avuto nessun contatto con la Juve ma tratta con il Napoli per il rinnovo, Callejon… - Olimpia02191317 : RT @napolimagazine: MERCATO - AS, Calemme: 'Milik non ha avuto nessun contatto con la Juve ma tratta con il Napoli per il rinnovo, Callejon… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - AS, Calemme: 'Milik non ha avuto nessun contatto con la Juve ma tratta con il Napoli per il rinnovo, Callejo… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MERCATO - AS, Calemme: 'Milik non ha avuto nessun contatto con la Juve ma tratta con il Napoli per il rinnovo, Callejo… -

Ultime Notizie dalla rete : Callejon addio As - Callejon, addio probabile: ci sono offerte della Spagna, prossimi mesi decisivi Tutto Napoli As - Callejon, addio probabile: ci sono offerte della Spagna, prossimi mesi decisivi

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: "Callejon? Al momento la soluzione più probabile è l'addio perché ci sono offerte dalla Spagna e le parti ...

Fedele: "Milik e Mertens al passo d'addio. Avrei rinnovato il contratto ad un azzurro"

Nel calcio a volte è importante per la tempestività. Personalmente avrei rinnovato il contratto a Callejon che adesso è in scadenza. In cinque anni non è stato trovato un sostituto. Credo che ...

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: "Callejon? Al momento la soluzione più probabile è l'addio perché ci sono offerte dalla Spagna e le parti ...Nel calcio a volte è importante per la tempestività. Personalmente avrei rinnovato il contratto a Callejon che adesso è in scadenza. In cinque anni non è stato trovato un sostituto. Credo che ...