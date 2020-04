sonoleventi : Lazio, mascherine pagate non arrivano 36.000.000 di mascherine ordinate, ma tra ritardi e mancate consegne ne sono… - dellorco85 : Arrivano valvole per respiratori polmonari e raccordi per mascherine made in Maranello, con il cavallino della… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Regione Lazio paga gli anticipi ma di mascherine ne arrivano ancora troppo poche. I fornitori? Vend… - alex_n88 : A quanto pare, è stato trovato l'accordo con Poste Italiane per la consegna a domicilio delle mascherine. 'A mò a… - Archime69479264 : @AngeloCiocca @IsmaelaDG Ma non capisco noi murati vivi da 2 mesi,mascherine,guanti,covid in agguato ma questi qua,… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano mascherine Coop e Conad: sugli scaffali arrivano le mascherine a prezzo calmierato Il Salvagente Arrivano le mascherine della Regione Campania: sono monouso e non sterilizzate

Centinaia di migliaia di mascherine consegnate dai postini nelle cassette delle lettere. Non a mano. È partita oggi la consegna a casa, tramite posta, delle prime mascherine, 4 milioni in totale, ...

Coronavirus, un'idea tutta napoletana: le capsule del caffè diventano filtri per le mascherine

Capsule del caffè per realizzare mascherine. L’idea non poteva che arrivare dalla patria del caffè e dall’azienda napoletana Nutis srl che ha deciso di convertire la produzione per realizzare le ...

