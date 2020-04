Arrestata Aida Nizar. Accuse gravissime per l’ex gieffina: cosa è successo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ha minacciato il compagno con un coltello, Arrestata la ex gieffina. Una notizia choc, quella dell’arresto di Aida Nizar, concorrente del Grande Fratello. La Nizar è stata Arrestata lunedì 20 aprile 2020 in quanto, secondo quel che riportano molti media spagnoli, avrebbe minacciato il fidanzato Fernando con un coltello. I due si trovavano nella loro abitazione quando lei, durante una lite, avrebbe minacciato l’uomo con un coltello. Sembra che la lite sia scattata per motivi futili, ma la Nizar, a un certo punto, in preda all’ira, avrebbe preso un coltello dalla cucina per minacciare il partner. L’uomo ha poi chiamato la polizia che ha bloccato Aida Nizar che in Italia è conosciuta per aver partecipato alla 15esima edizione del Grande Fratello. Dopo aver preso il coltello e aver minacciato il compagno, la Nizar avrebbe anche cacciato di casa ... Leggi su caffeinamagazine Aida Nizar arrestata/ L'ex Gf 15 ha minacciato il compagno Fernando con un coltello (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ha minacciato il compagno con un coltello,la ex. Una notizia choc, quella dell’arresto di, concorrente del Grande Fratello. Laè statalunedì 20 aprile 2020 in quanto, secondo quel che riportano molti media spagnoli, avrebbe minacciato il fidanzato Fernando con un coltello. I due si trovavano nella loro abitazione quando lei, durante una lite, avrebbe minacciato l’uomo con un coltello. Sembra che la lite sia scattata per motivi futili, ma la, a un certo punto, in preda all’ira, avrebbe preso un coltello dalla cucina per minacciare il partner. L’uomo ha poi chiamato la polizia che ha bloccatoche in Italia è conosciuta per aver partecipato alla 15esima edizione del Grande Fratello. Dopo aver preso il coltello e aver minacciato il compagno, laavrebbe anche cacciato di casa ...

