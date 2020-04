Ariano Irpino, da domani test rapidi a 565 agenti di polizia penitenziaria (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo l’esecuzione dei test rapidi (primo test e test di conferma) a tutto il personale sanitario (tot. 80) all’interno delle Carceri Irpine, prosegue il piano di screening con l’avvio, nella giornata di domani, dei test rapidi a tutti gli agenti di polizia penitenziaria (tot. 565), a partire da quelli impiegati nel Carcere di Ariano Irpino. La somministrazione dei test rapidi agli operatori sanitari e agli agenti di polizia penitenziaria, rientra nelle indicazioni operative, già sottoscritte dall’UOSD Tutela della Salute in Carcere il 20.03.2020 e condivise con l’Amministrazione penitenziaria dei singoli Istituti e i Medici Referenti d’Istituto, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Osservatorio Regionale Permanente per la Sanità penitenziaria e adottate negli Istituti ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - intesa tra il Biogem di Ariano Irpino e il Mario Negri di Milano

Covid-19 - novantenne di Ariano Irpino muore al Moscati di Avellino

