Argentina, Marito Uccide di Botte La Moglie: Mamma Natalia Lascia un Figlio di 4 Anni (Di mercoledì 22 aprile 2020) A Tucuman (Argentina) la 37enne Natalia Coronel è stata uccisa di Botte dal Marito Juan Carlos Salvatierra, ora latitante. L’uomo aveva riferito ai sanitari che la Moglie si era ferita e i soccorsi erano arrivati nell’abitazione, trovando la donna in cortile in un lago di sangue. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. Salvatierra, intanto, si è dato alla fuga insieme al Figlio di quattro Anni di Natalia. I dati parlano di 21 femminicidi in Argentina avvenuti nel periodo della quarantena. Le vittime vanno dai due mesi di età ai 53 Anni. Sono state uccise in vari modi, dallo strangolamento all’accoltellamento, sia in casa che per strada. Leggi su youreduaction Argentina - mamma Natalia uccisa a botte dal marito : lascia un figlio di 4 anni (Di mercoledì 22 aprile 2020) A Tucuman () la 37enneCoronel è stata uccisa didalJuan Carlos Salvatierra, ora latitante. L’uomo aveva riferito ai sanitari che lasi era ferita e i soccorsi erano arrivati nell’abitazione, trovando la donna in cortile in un lago di sangue. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. Salvatierra, intanto, si è dato alla fuga insieme aldi quattrodi. I dati parlano di 21 femminicidi inavvenuti nel periodo della quarantena. Le vittime vanno dai due mesi di età ai 53. Sono state uccise in vari modi, dallo strangolamento all’accoltellamento, sia in casa che per strada.

Angela79248101 : PRIMO PIANO E ANTEPRIMA Argentina, uccisa dall'ex marito in quarantena: colpo di pistola in faccia davanti ai figli - 007Vincentxxx : RT @fanpage: Massacrata nel cortile della casa in cui viveva con il figlioletto di 4 anni. Un omicidio brutale #22aprile - fanpage : Massacrata nel cortile della casa in cui viveva con il figlioletto di 4 anni. Un omicidio brutale #22aprile - zazoomblog : Argentina mamma Natalia uccisa a botte dal marito: lascia un figlio di 4 anni - #Argentina #mamma #Natalia #uccisa - valeriapenna : @FedeShekinosa86 @SurianoDani @LinoGuanciale Imprecare sarebbe insultare? .. mio marito rispose..che da que ci sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Marito Argentina, mamma Natalia uccisa a botte dal marito: lascia un figlio di 4 anni Fanpage.it Argentina, mamma Natalia uccisa a botte dal marito: lascia un figlio di 4 anni

Uccisa, secondo il rapporto medico-legale, dai colpi inferti alla testa dal marito, Juan Carlos Salvatierra, che dopo il delitto si è dato alla fuga. I fatti sono avvenuti nella provincia di Tucuman, ...

Argentina, uccisa dall'ex marito in quarantena: colpo di pistola in faccia davanti ai figli

Argentina, dove stava trascorendo la quarantena dovuta all'emergenza per il coronavirus. Leggi anche > Mamma di 25 anni portata in ospedale con i sintomi del covid e muore dopo 24 ore, ma era ...

Uccisa, secondo il rapporto medico-legale, dai colpi inferti alla testa dal marito, Juan Carlos Salvatierra, che dopo il delitto si è dato alla fuga. I fatti sono avvenuti nella provincia di Tucuman, ...Argentina, dove stava trascorendo la quarantena dovuta all'emergenza per il coronavirus. Leggi anche > Mamma di 25 anni portata in ospedale con i sintomi del covid e muore dopo 24 ore, ma era ...