Antonella Clerici festeggia il compleanno di Beatrice Garrone: ha preparato tutto Maelle (Foto) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi è il compleanno di Beatrice Garrone, la figlia di Vittorio Garrone; grande festa in casa quindi oggi per Antonella Clerici che con sua figlia Maelle ha preparato tutto (foto). Un compleanno che di certo non dimenticherà nessuno, siamo tutti in quarantena, in tanti abbiamo festeggiato in questo periodo in modo insolito. La famiglia nella casa nel bosco è allargata, con Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno trascorrendo la quarantena anche i figli, quelli che ormai sono i fratelloni di Maelle. Lei è ancora una bambina ma così brava in cucina, e soprattutto con i dolci, da avere fatto da sola una torta per Beatrice. La piccola di casa ha pensato anche alle decorazioni per il pranzo, dalle pietre colorate che diventano dei segnaposto a una torta finta di carta che è il centrotavola del giorno. Piatti che ricordano la primavera e per i 25 ... Leggi su ultimenotizieflash Il lockdown in campagna di Antonella Clerici : "Un privilegio - molti mi ritennero pazza. La mia routine tra orto e ricette"

Antonella Clerici e Maelle preparano la torta aperitivo con formaggio e wurstel (Foto)

Antonella Clerici e Elisa Isoardi si sfidano | È guerra sui social (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi è ildi, la figlia di Vittorio; grande festa in casa quindi oggi perche con sua figliaha(foto). Unche di certo non dimenticherà nessuno, siamo tutti in quarantena, in tanti abbiamoto in questo periodo in modo insolito. La famiglia nella casa nel bosco è allargata, cone Vittoriostanno trascorrendo la quarantena anche i figli, quelli che ormai sono i fratelloni di. Lei è ancora una bambina ma così brava in cucina, e sopratcon i dolci, da avere fatto da sola una torta per. La piccola di casa ha pensato anche alle decorazioni per il pranzo, dalle pietre colorate che diventano dei segnaposto a una torta finta di carta che è il centrotavola del giorno. Piatti che ricordano la primavera e per i 25 ...

ZappullaNatalia : RT @rtl1025: ?? @antoclerici parla della sua più grande passione, la #cucina, e regala un piccolo segreto per una buona #carbonara https:/… - SMSNEWSOFFICIAL : @antoclerici parla della sua più grande passione, la cucina, e regala un piccolo segreto per una buona carbonara. L… - GHERARDIMAURO1 : RT @rtl1025: ?? @antoclerici parla della sua più grande passione, la #cucina, e regala un piccolo segreto per una buona #carbonara https:/… - rtl1025 : ?? @antoclerici parla della sua più grande passione, la #cucina, e regala un piccolo segreto per una buona… - SMSNEWSOFFICIAL : Antonella Clerici parla della sua più grande passione, la cucina, e regala un piccolo segreto per una buona carbona… -