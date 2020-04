Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 27 Aprile al 3 Maggio 2020 | Mateo è il Figlio di

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 22 aprile 2020)Unada lunedì 27a domenica 3: Lucia si ricrede su Telmo che, intanto, ha dei sospetti sul piccoloUna: Lucia rivede Telmo dopo dieci lunghissimi anni. Il giovane le assicura di essere innocente, ma lei non gli crede. L’ex sacerdote ha una dura discussione con Ursula quando apprende che la sua amata ha avuto un! Intanto, Samuel non ha i soldi per aiutare Genoveva a liberarsi dai suoi aguzzini, mentre Rosina corre un grave rischio… Lucia scoprirà, dopo tantissimi anni, che Telmo è stato incastrato da Espineira e da padre Bartolomeo ma, purtroppo, non gli crederà! L’ex sacerdote, che come vedremo si stabilirà ad Acacias, poi, sospetterà che potrebbe essere padre… Le nuoveUna, sulladelleche Canale ...