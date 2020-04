Andrea Crippa: il vicesegretario della Lega condannato per il video sul museo Egizio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Andrea Crippa, giovane rampante deputato vicinissimo a Matteo Salvini e vicesegretario della Lega, è stato condannato a risarcire 15mila euro di danni non patrimoniali al museo Egizio di Torino e la sezione civile del Tribunale di Torino gli ha ordinato la rimozione dai social network di un video in cui fingeva di telefonare per protestare per i biglietti gratis agli arabi e gli ha inibito l’ulteriore diffusione e condivisione. Andrea Crippa: il vicesegretario della Lega condannato per il museo Egizio Crippa, che durante la crisi del governo Conte One raccontava di nove senatori M5S pronti a passare con la Lega (cosa mai avvenuta), è finito nei guai nel gennaio 2018 quando sulla sua pagina Facebook ha postato un video in cui telefona al museo Egizio di Torino per chiedere conto dello sconto che la fondazione ha deciso di elargire ai visitatori di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020), giovane rampante deputato vicinissimo a Matteo Salvini e, è statoa risarcire 15mila euro di danni non patrimoniali aldi Torino e la sezione civile del Tribunale di Torino gli ha ordinato la rimozione dai social network di unin cui fingeva di telefonare per protestare per i biglietti gratis agli arabi e gli ha inibito l’ulteriore diffusione e condivisione.: ilper il, che durante la crisi del governo Conte One raccontava di nove senatori M5S pronti a passare con la(cosa mai avvenuta), è finito nei guai nel gennaio 2018 quando sulla sua pagina Facebook ha postato unin cui telefona aldi Torino per chiedere conto dello sconto che la fondazione ha deciso di elargire ai visitatori di ...

