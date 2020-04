Ambiente: Musumeci, ‘necessario ripensare modelli produttivi’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – “Dobbiamo ripensare i modelli produttivi e renderli compatibili con il rispetto dell’Ambiente. Il governo della Regione, fin dal suo insediamento, è impegnato nella politica di tutela del territorio, con interventi contro l’erosione delle coste, il dissesto idrogeologico, la desertificazione e la siccità con uno sforzo organizzativo e finanziario come mai è stato compiuto nel passato”. Lo dice il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in occasione della 50esima Giornata della Terra.L'articolo Ambiente: Musumeci, ‘necessario ripensare modelli produttivi’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – “Dobbiamoproduttivi e renderli compatibili con il rispetto dell’. Il governo della Regione, fin dal suo insediamento, è impegnato nella politica di tutela del territorio, con interventi contro l’erosione delle coste, il dissesto idrogeologico, la desertificazione e la siccità con uno sforzo organizzativo e finanziario come mai è stato compiuto nel passato”. Lo dice il presidente della Regione siciliana Nello, in occasione della 50esima Giornata della Terra.L'articolo, ‘necessarioproduttivi’ CalcioWeb.

