Amanda Knox, la foto su Instagram scatena la bufera (Di mercoledì 22 aprile 2020) Amanda Knox decide di postare una sua foto da giovane su Instagram e scatena una bufera. Un’immagine che, presa così com’è, non ha nulla di male: una giovane ragazza con i capelli raccolti da una fascia verde che le lascia scoperto il viso acqua e sapone. A far imbufalire la rete è stata la didascalia del post. Amanda Knox riesce ad infiammare le anime anche a distanza di anni. Una delle ultime foto che la giovane americana ha postato sul suo profilo Instagram ha scatenato una vera bufera mediatica. La foto è un selfie scattato 13 anni fa a bordo dell’aereo che la stava portando dall’America a Perugia. La didascalia recita così: “Me a vent’anni. Su un aereo. Verso Perugia”. View this post on Instagram Me at ... Leggi su bigodino “Avevo 20 anni e andavo a Perugia” il selfie di Amanda Knox fa discutere

Amanda Knox ricorda Perugia e posta una sua foto a 20 anni : l’ira del web

