Amadeus | rivelazione di un collega | “Mi manda foto ogni giorno | stalker”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Fiorello prende in giro: “Mi, lo stalker” Il grande affiatamento nato sul palco dell’Ariston trae Fiorello sembra doversi protrarre ben oltre la fine di Sanremo. I due, infatti, continuano a punzecchiarsi, ora che i programmi televisivi subiscono le limitazione dovute all’emergenza, sul mezzo più leggero dei social. Già da alcuni giorni lo showman siciliano sta portando avanti questa pantomima secondo la quale il presentatore non lo lascerebbe più un attimo in pace. Anche pochi minuti fa, attraverso il proprio profilo Instagram, Rosario Fiorello ha condiviso cinqueche lo ritraggono in compagnia dell’amico durante l’esperienza sanremese, commentando scherzosamente: “Mi, lo stalker!” Il conduttore non tarda a rispondere, dimostrando di stare al gioco, ...