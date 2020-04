“Altro che runner, i contagi sono arrivati dalle aziende sempre aperte”: la denuncia di Legacoop Lombardia (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’audio dell’intervento del presidente di Legacoop Lombardia Attilio Dadda il 17 aprile 2020 “Non saremo noi a fermare Fontana, ma con chiarezza e senza cerimonie al patto per lo sviluppo in Regione Lombardia abbiamo detto cose precise sulla fase 2. Purtroppo, in assoluta solitudine”. La denuncia della Legacoop lombarda è chiara: sono state fatte delle speculazioni in alcuni settori e tante, troppe cose non hanno funzionato con la chiusura delle aziende in Lombardia durante il lockdown. La denuncia di Legacoop Il presidente di Legacoop Lombardia Attilio Dadda spiega a TPI: “Lo dico chiaramente, nella Val Seriana l’impatto economico era troppo preponderante: per questo non sono state fatte le zone rosse. Come principali associazioni del movimento cooperativo, ci siamo esposti nel supportare Regione Lombardia verso scelte più coraggiose, ... Leggi su tpi “Altro che ritorno di fiamma!”. Flavio Briatore - niente da (ri)fare con Elisabetta Gregoraci. C’è la bella Dana - ecco chi è

Coronavirus : “Altro che la malattia - il pericolo è la sorveglianza totale”

L’affondo di Italia Viva a Conte : “Altro che interesse nazionale. Pensa solo a non irritare il M5S” (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’audio dell’intervento del presidente di Legacoop Lombardia Attilio Dadda il 17 aprile 2020 “Non saremo noi a fermare Fontana, ma con chiarezza e senza cerimonie al patto per lo sviluppo in Regione Lombardia abbiamo detto cose precise sulla fase 2. Purtroppo, in assoluta solitudine”. Ladella Legacoop lombarda è chiara:state fatte delle speculazioni in alcuni settori e tante, troppe cose non hanno funzionato con la chiusura dellein Lombardia durante il lockdown. Ladi Legacoop Il presidente di Legacoop Lombardia Attilio Dadda spiega a TPI: “Lo dico chiaramente, nella Val Seriana l’impatto economico era troppo preponderante: per questo nonstate fatte le zone rosse. Come principali associazioni del movimento cooperativo, ci siamo esposti nel supportare Regione Lombardia verso scelte più coraggiose, ...

borghi_claudio : Mi permetto di aggiungere una cosa: quale altro leader in un'occasione come quella di oggi avrebbe avuto l'umiltà e… - EnricoLetta : SI DICA LA VERITÀ. A seguire il dibattito italo-italiano sembra che possiamo scegliere. Si RecoveryFund,no MES,no E… - alex_orlowski : E vai secondo giro e altro regalo amici. #facciamorete e il prossimo lunedì state ancora incollati alla tv. Non s… - christie_white_ : @_after_love Ok che nei programmi di Queen Mary l'equità e la giustizia non sono di casa... ma poi almeno qualche a… - planetpaul65 : RT @Lanf040264: #Coronavirus. #Senaldi: “Con ironia, il sud che deve aprire? Al sud stanno comodamente a casa magari con il reddito di cit… -

Ultime Notizie dalla rete : “Altro che Proteine ​​Di Patate Mercato Rapporto di ricerca 2020: analisi dell'impatto COVID-19 e strategia aziendale predittiva delle migliori aziende Il Mio Furgone