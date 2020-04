Allerta Meteo in Sicilia: attesi rovesci e temporali sull’area occidentale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Allerta Meteo codice giallo in Sicilia: nel bollettino n. 20112 si specifica che si prevedono precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati“.L'articolo Allerta Meteo in Sicilia: attesi rovesci e temporali sull’area occidentale Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo - altri due giorni di forte maltempo al Centro/Sud : FOCUS con MAPPE e DETTAGLI

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : forte maltempo in Sardegna e al Sud [MAPPE e BOLLETTINI]

Allerta Meteo Sardegna : forti piogge fino a domattina (Di mercoledì 22 aprile 2020)codice giallo in: nel bollettino n. 20112 si specifica che si prevedono precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere dio o temporale, sulla, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere dio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati“.L'articoloinsull’areaWeb.

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, martedì #21aprile, su nove regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - Ilikepuglia : Meteo, allerta gialla in Puglia: 'Temporali e forti raffiche di vento nelle prossime ore' - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Si ricorda il Bollettino di Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 22/04/2020 diramato dal @DPCgov ieri 21/04/202… - ilmeteoit : #meteo #22aprile #Cronaca DIRETTA: #maltempo in atto, #ciclone #Vera in azione. Nelle prossime ore la situazione pe… - GazzettinoL : Notizie flash Martedì Previsioni Meteo Toscana Mercoledì 22 Aprile Forte vento di Grecale, prolungata l’allerta g… -