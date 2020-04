Allarme CNA Roma | imprese tra calo fatturato e rischio chiusura

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – La stima delleper alcuni settori si aggira anche al 40% e questo riguarda soprattutto commercio e gelaterie, ma non va molto meglio nemmeno per il comparto della ristorazione, dell’acconciatura, dell’estetica e della toelettatura di animali che si attesta intorno al 30%. A lanciare l’è il Centro Studi della CNA di, scattando una fotografia dai contorni a dir poco drammatici. “Facile immaginare cosa significhi questo:elevato di perdite significative di professionalità ed eccellenze, di posti di lavoro con il risultato di avere sempre più imprenditori e famiglie costretti ad indebitarsi per sopravvivere”. Per alcuni settori, inoltre, ildelprevisto al 30 aprile è allarmante. Basti pensare che gli alberghi prevedono una diminuzione dell’85%, ...