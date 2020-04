Alessandro Borghese 4 Ristoranti | arriva la nuova stagione su Sky | ecco quando

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 aprile 2020)torna su Sky Uno con la: il primo dei dieci nuovi episodi cercherà il miglior ristorante sui canali di Venezia.torna con laa partire dal 23 aprile alle 21.15 su Sky e NOW TV. Il primo appuntamento di visione sarà preceduto, alle ore 20.45, dallo Speciale The Jackal, l'esilarante sfida a colpi di cacio e pepe tra lo chef e il collettivo di videomaker. È un vero cult della televisione italiana. Nel corso degli anni è stato capace di creare un'abitudine immancabile e di trasformare semplici ristoratori in agguerriti concorrenti di una sfida particolare, con l'irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto nella speranza di ottenere l'agognato "dieci". Nella prima puntata della produzione ...