Alberto Angela | carriera | vita privata | stipendio | figli conduttore Meraviglie

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020)è un paleontologo, divulgatore scientifico,televisivo, giornalista e scrittore italiano famoso sopratutto per i suoi programmi di divulgazione come Ulisse e– La Penisola dei Tesori in replica oggi, 22 aprile, su Rai 1. Ma qual è stata fino ad ora la sua? E ladi? Moglie?? Di seguito tutte le informazioni sul popolarenasce a Parigi l’8 aprile del 1962,o del noto divulgatore scientifico Pieroe di Margherita Pastore in. Sin da bambino ha spesso accompagnato il padre nei suoi viaggi. Dopo essersi diplomato in Francia, si iscrisse al corso di Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma, laureandosi infine con 110 e lode e un ...