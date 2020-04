Agente Mbappè: «Kylian vuole giocare per il Real Madrid» (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’attaccante del PSG, Kylian Mbappè, sogna l’arrivo al Real Madrid. A svelarlo è il suo Agente Yvan Le Mee Kylian Mbappè al Real Madrid? Sarebbe questo il grande sogno dell’attaccante francese classe 1998, ora al PSG. A svelarlo è Yvan Le Mee, a mezzo stampa, nel corso di un’intervista con Marca. «Mbappè vuole giocare con il Real Madrid. ​In un contesto normale, si poteva pensare che avrebbe firmato questa estate, ma questa emergenza però impone delle scelte e ora non si possono investire 300 milioni. Kylian vuole stare con il suo idolo Zidane e diventerà il miglior 9 al mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’attaccante del PSG,Mbappè, sogna l’arrivo al. A svelarlo è il suoYvan Le MeeMbappè al? Sarebbe questo il grande sogno dell’attaccante francese classe 1998, ora al PSG. A svelarlo è Yvan Le Mee, a mezzo stampa, nel corso di un’intervista con Marca. «Mbappècon il. ​In un contesto normale, si poteva pensare che avrebbe firmato questa estate, ma questa emergenza però impone delle scelte e ora non si possono investire 300 milioni.stare con il suo idolo Zidane e diventerà il miglior 9 al mondo». Leggi su Calcionews24.com

