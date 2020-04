Agente Jorginho | «Ho ricevuto offerte da 2 top club Juve? Non li ho sentiti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il procuratore di, Joao Santos, ha parlato del futuro del centrocampista del Chelsea, finito nel mirino dellaJoao Santos, procuratore di, ha fatto il punto della situazione sul suo assistito. Il centrocampista del Chelsea piace a numerosi, in particolare allantus. Ecco le dichiarazioni dell’ai microfoni di 90min.com. INTERESSE– «Al momento non ho parlato con nessuno dellantus. Conosco molto bene sia Fabio Paratici che Cherubini con cui ho un ottimo rapporto, ma ad oggi non mi hanno chiesto il calciatore. Sappiamo tutti quanto Sarri lo stimi, ma non posso dire se rientri nel progetto tecnico dellantus perché, non so quali siano i loro piani per la prossima stagione». LE– «Houfficiali da parte di 2 top. Non posso dire il nome per rispetto del Chelsea, ...