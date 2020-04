«After Life 2» su Netflix, novità e anticipazioni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Forse meno rabbioso, ma di sicuro altrettanto pungente, torna il Ricky Gervais di After Life, con una stagione 2***.* La serie Netflix era stata una delle più belle del 2019, di certo una delle punte di diamante della piattaforma di streaming. Scritta dallo stesso Gervais, che ne interpreta anche il protagonista, e ambientata nella cittadina fittizia di Tambury, la dramedy segue le vicissitudini di Tony (Ricky Gervais), un giornalista del quotidiano locale che non riesce a superare la morte per tumore della moglie. Nonostante un video “d'istruzioni” lasciatogli dalla donna per prepararlo alla vita dopo la sua morte ("After Life", appunto), Tony fatica non poco a superare la fase di totale disinteresse per l'esistenza. Grazie a una serie di vicende e, soprattutto, di personaggi che gli girano intorno, l'uomo riesce, a modo suo, ad attraversare le cinque fasi ... Leggi su gqitalia After Life 2 - la recensione : la Fase 2 ha bisogno di Ricky Gervais

