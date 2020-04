"Addio mamma, grazie anche per questo pezzettino di tv: stavi già male,,,". Guido Meda, il lutto della voce del MotoGp (Di mercoledì 22 aprile 2020) "Addio mamma…". Guido Meda annuncia il suo lutto sui social. "grazie perché sei stata un costante generatore di gioia - scrive il giornalista di Sky, voce del Motomondiale e della MotoGp fin da quando era a Mediaset -, grazie perché non volevi mai pesare mentre eri sempre fondamentale". "grazie per avermi, cresciuto, coccolato, protetto, sempre. grazie per i tuoi infiniti 'grazie', che facevano sì che chiunque capisse chi eri e ti volesse bene da subito. grazie per i tuoi 'scusa' che il più delle volte erano inutili perché non hai mai avuto nulla da farti perdonare. grazie per essere stata una madre così, una nonna così, persino una suocera così”. E ancora: “grazie per averci sopportati con comprensione quando serviva e supportati con forza quando non ne avevamo abbastanza. grazie per ... Leggi su liberoquotidiano Lutto per Guido Meda - addio alla mamma : il messaggio sui social

