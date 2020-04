Acqua Acetosa | cade albero su carreggiata | nessun ferito

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma –a seguito della caduta di unin via di Sant’Elia, in prossimita’ di via dell’, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti si sono attivati immediatamente per tagliare e rimuovere i rami in modo da liberare la strada il prima possibile, in attesa del successivo intervento di competenza del Servizio Giardini.

ilnapolionline : Arbitri a Coverciano o all'Acqua Acetosa: Conviviali ridotti all'osso - - mariocaruso90 : Due mesi fa la A a porte chiuse era un danno di immagine insostenibile. Ora parlano di giocare (a porte chiuse, of… -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua Acetosa

RomaDailyNews

Intervento delle pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale in via Sant’Elia, in prossimità di via dell’Acqua Acetosa, per un grosso albero caduto su strada. Gli agenti si sono attivati per ...Sul posto le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che sono intervenute in via di Sant'Elia, in prossimità di Lungotevere dell'Acqua Acetosa. Gli agenti si sono ...