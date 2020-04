Accordo Abi-Consumatori su nuova moratoria famiglie fino a 12 mesi (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale. È questo l’oggetto dell’Accordo raggiunto da Abi con le Associazioni dei Consumatori e che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dalla crisi da Covid-19: “un’ulteriore iniziativa per supportare la sostenibilità finanziaria delle famiglie”, spiega l’Associazione bancaria italiana in una nota. Nello specifico, gli ambiti di intervento dell’Accordo sono i mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale (esclusi ... Leggi su quifinanza Dl Liquidità - ABI illustra modalità operative accordo SACE

