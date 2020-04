28enne incinta guarita col plasma iperimmune | primo caso al mondo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Valentina Dardarial. La giovane è stata sottoposta a infusione di sangue contenenteprelevato da pazienti guariti Una ragazzain dolce attesa è riuscita a vincere il coronavirus dopo essere stata sottoposta a un trattamento di infusione di sangue contenenteprelevato da pazienti guariti. Laterapia sembra quindi funzionare. Almeno così è stato per Pamela,di Mantova,di 24 settimane. Pamela ha anche un’altra bambina a casa che l'aspetta e che finalmente, dopo 13 giorni di ricovero, la potrà riabbracciare. Ecco come la giovane mamma ha battuto il coronavirus La giovane era stata ricoverata lo scorso 9 aprile all’ospedale di Mantova dove aveva iniziato a seguire il percorso Covid per donne in stato interessante. Il giorno seguente però le sue condizioni ...