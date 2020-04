25 aprile, l'Anpi contro il governo: "Divieto celebrazioni inaccettabile, noi ci saremo" (Di mercoledì 22 aprile 2020) L'Associazione nazionale partigiani si scaglia contro la circolare del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro che esclude l'Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile a causa dell’emergenza coronanavirus, per "evitare assembramenti". La presidenza e la segreteria dell'Associazione nazionale partigiani non ci stanno: "Chiediamo al governo di cambiare questa norma. In ogni caso l'Anpi parteciperà alle celebrazioni" avvertono. Arcuri: 'Il virus è ancora tra di noi. Meglio evitare decisioni frettolose' L'app per il tracciamento sarà solo ed esclusivamente su base volontaria. In una nota "La presidenza e la segreteria Anpi nazionali esprimono incredulità e rammarico di fronte a un atto indifferenza e scortesia del governo Conte, che mai si sarebbero aspettati. Si tratta di questo: nella ... Leggi su blogo 25 aprile : Anpi protesta col Governo per l’esclusione dalle celebrazioni - minaccia di partecipare comunque

