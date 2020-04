Yari Carrisi, frasi terribili contro la D’Urso. Che risponde su Twitter (Di martedì 21 aprile 2020) Ci auguriamo che un hacker si sia impossessato del telefonino o del profilo Instagram di Yari Carrisi, secondogenito di Albano e Romina Power. Perché le terribili frasi pubblicate nelle Instagram Stories del suo account contro Barbara D’Urso potrebbero provocare (anzi, hanno già provocato) un caso mediatico. Yari, peraltro nel giorno del suo 47esimo compleanno, proprio mentre mamma Romina pubblicava un dolcissimo post su di lui, ha infatti postato la frase “La D’Urso deve morire“, ripetuta tra l’altro due volte, con tanto di commenti concordi a corredo. Che possa esserci l’azione di un hacker dietro lo confermerebbe il cognome della conduttrice, scritto in maniera sgrammaticata (“La Durso). Nell’attesa di spiegazione da parte dell’interessato, però, Barbara non è stata a guardare. E mentre sua sorella ... Leggi su dilei "La d'Urso deve morire" - Yari Carrisi choc contro la conduttrice -

