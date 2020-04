Yari Carrisi da Instagram augura la morte a Barbara d’Urso (Di martedì 21 aprile 2020) Nel giorno del suo compleanno, non si parla di lui per il messaggio dolce che sua madre ha condiviso sui social ma per quello che Yari, il figlio di Al Bano, ha fatto nelle sue storie di Instagram. E non si dica che è un errore, perchè le stories sono lì postate e visibili a tutti. E non solo. Yari infatti ha lanciato un messaggio, davvero imbarazzante ( e se non lo ha fatto lui avrebbe dovuto già chiedere scusa e cancellare tutto) contro Barbara d’Urso. Le ha augurato la morte senza troppi giri di parole. “La d’Urso deve morire” ha scritto in una sua storia Instagram lasciando basiti davvero tutti. Ma a quanto pare qualcuno si è schierato dalla parte del figlio di Al Bano e Romina Power visto che il Carrisi Junior ha anche avuto modo di postare le risposte di chi approvava la sua frase sui social. Doppiamente imbarazzante, ... Leggi su ultimenotizieflash Yari Carrisi - il duro attacco del figlio di Al Bano e Romina Power ai danni di Barbara D’Urso

