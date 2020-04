WRC 8 | Nuovo torneo eSport del Rally di Argentina

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 21 aprile 2020) NACON e KT Racing, in collaborazione con WRC Promoter, sono liete di presentare una nuova competizione virtuale che si svolgerà dal 21 al 23 aprile su WRC 8, il videogioco ufficiale del FIA WorldChampionship. In questo evento, 11 speranzosi piloti WRC competeranno tra loro in unvirtuale direttamente da casa.A causa della situazione corrente con il Covid-19, ildi, che avrebbe dovuto svolgersi proprio questa settimana, è stato rimandato. Pertanto, 11 piloti che competono nella WRC 2, WRC 3 e nel FIA Junior WRC competeranno online in diversi stage speciali del. Grazie al gameplay ultra-realistico di WRC 8, ogni giocatore ha la possibilità di immergersi in una corsa dimeticolosamente riprodotta. I piloti che competeranno in questo evento dovranno adattare i loro stili di guida ai terreni differenti che ...