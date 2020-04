Wanda Nara, un fan le chiede aiuto: il gesto inaspettato (Di martedì 21 aprile 2020) Wanda Nara riceve una richiesta di aiuto tramite social In una giornata come tante per Wanda Nara, spunta sul suo profilo social Instagram una foto con una richiesta d’aiuto rivolta a lei ed alla su metà Mauro Icardi. Il messaggio che le è giunto è pieno di significato e chi l’ha scritto pensava che la bella showgirl non lo avrebbe mai notato. Il messaggio del fan e la richiesta Il grido d’aiuto rivolto a Wanda Nara proviene dal compagno di una donna che festeggerà proprio oggi gli anni e chiede alla coppia di Vip, se possibile, di farle gli auguri: “so che che non risponderai ma ci provo… domani è il compleanno della mia compagna Denise , è sempre stata è lo è tutt’ora grande fan di Mauro, lei è infermiera tutti i giorni sta combattendo in ospedale contro questo maledetto virus, in ... Leggi su kontrokultura Wanda Nara - il gesto di cuore per un’infermiera : “Sarà un compleanno speciale”

