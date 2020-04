Vittime a casa con il carnefice: durante l’emergenza coronavirus aumenta la violenza sulle donne (Di martedì 21 aprile 2020) Emergenza coronavirus, aumentano i casi di violenza sulle donne. Le richieste di aiuto aumentate del settantacinque per cento. Nell’emergenza coronavirus si sta consumando un altro dramma, quello della violenza sulle donne, una delle piaghe dell’Italia. A causa dell’isolamento forzato, le Vittime sono costrette a convivere con il proprio carnefice e non stupisce tra tra il 2 marzo e il 5 aprile le richieste di aiuto delle donne ai centri anti-violenza siano aumentate del 75%. coronavirus, aumentate del 75% le richieste di aiuto di donne Vittime di violenza “Tra il 2 marzo e il 5 aprile, in piena emergenza coronavirus, le richieste d’aiuto delle donne ai centri antiviolenza della rete D.i.Re sono aumentate del 75% rispetto all’anno precedente“, ha dichiarato il ministro Alfonso Bonafede in un messaggio condiviso sulla propria pagina ... Leggi su newsmondo Coronavirus - l’accusa di Sofia contro la casa di riposo degli artisti di Milano : «Zero vittime? Mio nonno è morto lì a marzo» – Video

Coronavirus - ultime notizie – In Italia oltre 17mila vittime dall’inizio della pandemia. Fontana : «I dati migliorano ma siamo in piena battaglia». In arrivo un nuovo Dpcm : a casa almeno fino al 2 maggio?

Ultime Notizie dalla rete : Vittime casa Coronavirus Bologna, morti 30 anziani in casa di riposo. ''Diteci perché" il Resto del Carlino Case di riposo: morti

La Regione Veneto ha diffuso i dati sui tamponi eseguiti nelle case di riposo: sia agli ospiti che agli operatori ... deceduti 375), va specificato che nell'Ulss 9 invece il tasso è più alto: 18,5% ...

Altre tre vittime dell’epidemia in provincia

Settimo decesso fra gli anziani ospiti della casa di riposo San Domenico di Pescia Si tratta di Ruggero Lepore 89 anni, di Montecatini ...

