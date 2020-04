Vieni da me, Caterina Balivo distrugge le speranze dei fan: arriva la secca smentita (Di martedì 21 aprile 2020) Caterina Balivo si confessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni Nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista a Caterina Balivo. Ricordiamo ce la conduttrice napoletana da circa due mesi è in box perché i vertici di Viale Mazzini le hanno sospeso Vieni da per via dell’emergenza Covid-19. Ovviamente non è la sola, anche La prova del cuoco, L’Eredità e Soliti Ignoti – Il Ritorno sono fermi trasmettendo delle repliche. La settimana scorsa il portale Tv Blog presumeva che alcune trasmissioni della Rai potrebbero ripartire dopo il 3 maggio 2020, scadenza del decreto. Quindi la moglie di Guido Maria Brera tornerà il prossimo mese sul piccolo schermo? Le cose non sono cos’ semplici, infatti l’artista partenopea ha smentito tutto. Smentisce un ritorno a maggio di Vieni da me A quanto pare Caterina ... Leggi su kontrokultura Vieni da Me - Caterina Balivo preoccupata per il suo programma : “Non c’è il clima adatto”

Caterina Balivo e Vieni da me : “Non sono pronta”

Caterina Balivo "Piango tutti i giorni"/ "Vieni da Me? Non è il momento di pensarci" (Di martedì 21 aprile 2020)si confessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni Nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista a. Ricordiamo ce la conduttrice napoletana da circa due mesi è in box perché i vertici di Viale Mazzini le hanno sospesoda per via dell’emergenza Covid-19. Ovviamente non è la sola, anche La prova del cuoco, L’Eredità e Soliti Ignoti – Il Ritorno sono fermi trasmettendo delle repliche. La settimana scorsa il portale Tv Blog presumeva che alcune trasmissioni della Rai potrebbero ripartire dopo il 3 maggio 2020, scadenza del decreto. Quindi la moglie di Guido Maria Brera tornerà il prossimo mese sul piccolo schermo? Le cose non sono cos’ semplici, infatti l’artista partenopea ha smentito tutto. Smentisce un ritorno a maggio dida me A quanto pare...

KontroKulturaa : Vieni da me, Caterina Balivo distrugge le speranze dei fan: arriva la secca smentita - - dilei_it : Caterina Balivo, Vieni da Me in sospeso e lezione di vita su Instagram - infoitcultura : Caterina Balivo: “Non è il momento di fare Vieni da me. Non sono pronta, piango tutti i giorni” - infoitcultura : Vieni da me, Caterina Balivo confessa “E’ avvenuto un miracolo..” - infoitcultura : Vieni da me: Caterina Balivo disperata, non torno in tv -