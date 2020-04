Vicenza in apprensione | il giovane Bolzon operato per emorragia cerebrale

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 aprile 2020) IlEdoardo, difensore delUnder 17, colpito dad’urgenza: le ultimissime Brutta notizia in casa: ilcalciatore Edoardo, difensore della formazione biancorossa, sta lottando tra la vita e la morte a causa di unacelebrale. Ecco il comunicato del: «A volte, semplicemente, le parole per spiegare le cose che accadono non si trovano.Ieri sera, Edoardo, difensore biancorosso della nostra Under 17, è stato colpito da un’e sta ora lottando per la vita all’Ospedale di Treviso, dove è statod’urgenza nelle scorse ore. Edoardo, ti sei sempre dimostrato un guerriero in campo, battagliando su ogni pallone più di chiunque altro, come il tuo spirito combattivo ti porta a fare. Questa è una partita ancora ...