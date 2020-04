Vestiaire Collective raccoglie 59 milioni di euro per sostenere la sua community nel voler cambiare l'industria della moda per un domani migliore (Di martedì 21 aprile 2020) PARIGI, 21 aprile 2020 /PRNewswire/



In vista del cinquantesimo anniversario dell' Earth Day, e in questo periodo di incertezza senza precedenti, Vestiaire Collective, piattaforma globale leader della moda pre-loved desiderabile, annuncia il completamento di un round di finanziamento da 59 milioni di euro. Gli azionisti esistenti reinvestono insieme a quelli nuovi Korelya Capital, supportato dal conglomerato tecnologico coreano Naver, fondi gestiti da Fidelity International, Vaultier7, un fondo di consumo specializzato a guida femminile e Cuir Invest che è sostenuto dall'industria francese della pelle. L'attuale crisi economica ed ecologica sta accelerando un cambiamento già esistente nella mentalità del consumatore, consapevole delle crescenti mancanze nei modelli di business ad alta produzione di scarti e inquinamento, e guidato dal crescente ...

