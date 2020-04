Venezia 77 | Il Festival del Cinema non cambia le date | si farà

(Di martedì 21 aprile 2020) Ildeldi77 non sarà rimandato o annullato: soltanto ripensato alla luce delle nuove necessità sociali e sanitarie. Tutte le promesse del patron. La kermessetografica giunta alla sua settantasettesima edizione e diretta da Alberto Barbera rappresenterà una dura sfida logistica per gli organizzatori, che metteranno tutta la loro passione e tutta la loro esperienza al servizio dell’industriatografica … L'articolo77 Ildelnonle: si farà è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Nonostante l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, il Festival di Venezia si terrà come previsto dal 2 al 12 settembre. Nessuna deroga quindi alla kermesse cinematografica, finora in stand by a ...Il presidente della Biennale Roberto Cicutto conferma che Venezia 2020 si svolgerà dal 2 al 12 settembre come previsto, anche se con degli accorgimenti: ingressi contingentati in sala e una minore ...