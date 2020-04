“Vendo cannabis legale | col Covid-19 sono finito come gli spacciatori”

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, parla il titolare di un Grow shop che vendee atrezzature per la coltivazione di piante indoor: "Molti clienti continuano ad aver bisogno di marijuana e mi chiedono di rifornirli. Per qualcuno l'ho fatto e misentito braccatouno spacciatore di cocaina. Perché noi no e i tabaccai si?"